Dzień kobiet w Zduńskiej Woli. Kwiaty i upominki od kandydatów i samorządowców ZDJĘCIA

Dzień Kobiet w Zduńskiej Woli pokazał, że w jednej sprawie przedstawiciele różnych partii i ugrupowań są zgodni: w ten dzień najważniejsze są panie. Zgodnie z tym przesłaniem w różnych zakątkach miasta można było spotkać kandydatów na prezydenta miasta, na radnych.

Rano na dworcu kolejowym na panie z naręczem tulipanów czekał kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma prezydenta Zduńskiej Woli Dawid Mazurkiewicz. Składał paniom z okazji ich święta i obdarowywał kwiatami.

Po mieście jeździł specjalny "tulibus", a w nim tulipany. Dla wszystkich pasażerek był symboliczny kwiatek od ubiegającego się o reelekcję z listy Koalicji Obywatelskiej prezydenta Zduńskiej Woli Konrada Pokory. Towarzyszyli mu kandydaci z listy KO do rady miasta Kacper Wlazło i Jarosław Kurzawa oraz do rady powiatu Tomasz Ziółkowski. Słodkim dodatkiem były cukierki od prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Michała Płatka.

Po południu tulipany i mini lusterka na placu przed marketem Aldi rozdawali paniom z okazji ich święta kandydaci Lewicy do Sejmiku Województwa Łódzkiego z "naszego" okręgu : pochodzący ze Zduńskiej Woli wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski, Iwona Kaźmierska-Małyska spod Wieruszowa oraz zduńskowolanin Andrzej Brodzki a także kandydat do rady powiatu z Lewicy Henryk Leśniczak.

Te symboliczne lusterka dajemy kobietom po to, by w nie spojrzały i powiedziały, że o sobie decydują - podkreślał Grzegorz Majewski