Ostatnia sesja Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2018 - 2024 ZDJĘCIA

To była ostatnia sesja w tym składzie Rady Miasta Zduńska Wola. Kadencja 2018 – 2024 kończy się 30 kwietnia.

Radni na swojej ostatniej sesji zebrali się dzisiaj, w czwartek, 25 kwietnia w Ratuszu. Wśród uchwał, jakie podejmowali były m.in. zmiany w tegorocznym budżecie. To m.in. wprowadzenie do budżetu 550 tys. zł z unijnego funduszu na projekt "Lepsze jutro", jaki ma realizować MOPS, zabezpieczeniu 250 tys. zł budowę placu zabaw na terenie os. 1000-lecia czy przeznaczenie 120 tys. zł na budowę systemu odwodnienia i wzmocnienie konstrukcyjne budynku Publicznego Przedszkola nr 7. Radni będą zdecydowali ponadto o tym, by wydać 200 tys. zł na koszty wniesienia apelacji od wyroku sądu. Chodzi o trwający od 2015 r. proces dotyczący budowy Ratusza. 14 lutego zapadł bowiem wyrok zasądzający od Miasta na rzecz greckiej firmy lntrakat ponad 990 tys. zł. Miasto nie zgadza się z wyrokiem wydanym po 9 latach badania sprawy. Aby skutecznie wnieść apelację od wyroku, należy wpłacić 200 tys. zł opłaty sądowej.