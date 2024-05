Dzień Flagi w Zduńskiej Woli. Uroczyste podniesienie flagi państwowej u strażaków ZDJĘCIA

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli 2 maja strażacy ze Zduńskiej Woli zebrali się, by oddać honory państwowym barwom. Odbyła się uroczysta zmiana służby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, podczas której podniesiono flagę państwową RP.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. To także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.