Szczęśliwy finał poszukiwań 75-letniej mieszkanki gminy Sędziejowice. Działania mundurowych i reakcja gm. Widawa pomogły odnaleźć zaginioną

- Zachęcamy członków rodziny do wyrażenia zgody na publikację wizerunku osoby zaginionej na stronie internetowej komendy policji. W takiej sytuacji oficerowie prasowi zamieszczoną publikację przekazują do mediów, co zwiększa szansę na to, że osoba zostanie zauważona przez osobę, która taki komunikat przeczyta. Policjanci sprawdzają każdy sygnał w takich sprawach, przypominamy także, że informacje o miejscu przebywania osób zaginionych czy też poszukiwanych, przekazywane policjantom, mogą być anonimowe - wyjaśnia asp. szt. Anna Piechota z KPP w Łasku.