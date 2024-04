Zduńskowolscy policjanci zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna próbował schować się ...pod łóżkiem

Niektórzy tak bardzo nie chcą wpaść w ręce policjantów, że stosują sprytne sztuczki. Potrafią ukryć się pod prysznicem lub w szafie. W naszym mieście również takich przykładów nie brakuje. Zdarzały się przypadki ukrywania się w schowku za telewizorem, a nawet pod kołdrą. Tym razem poszukiwany przez organy ścigania 33-letni zduńskowolanin ukrył się ....pod łóżkiem.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, realizując polecenia sądu, poszukiwali mężczyznę, który miał odbyć karę 3 lat pozbawienia wolności.

9 kwietnia 2024 w godzinach wieczornych, dzielnicowi udali się do mieszkania, gdzie miał przebywać 33-letni zduńskowolanin. Policjanci bacznie obserwując otoczenie i meble w jednym z pomieszczeń podeszli do łóżka. Podnieśli do góry koc, którego fragment wisiał między łóżkiem, a podłogą. Tam, pod łóżkiem, zobaczyli schowanego 33-latka. Został natychmiast zatrzymany. Najbliższe 3 lata spędzi w zakładzie karnym.