Majowe świętowanie w Zduńskiej Woli z flagami w roli głównej ZDJĘCIA, PLAKATY

Przed nami trzy dni z majowymi świętami Są to : Święto Pracy, rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tych okazji będą uroczystości w Zduńskiej Woli.

Obchody 1 Maja tradycyjnie organizują w Zduńskiej Woli działacze Lewicy. W tym roku będzie to Manifestacja Sympatyków Unii Europejskiej i Obchody Święta Pracy.

