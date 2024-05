Adoptuj psa z gminy Łask. Zobacz zwierzęta czekające w schronisku na nowy dom

Nawet najlepsze schronisko nie zastąpi czworonogowi prawdziwego domu. Adopcja to dla psa szansa na całkiem nowe życie. Gmina Łask ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Pabianicach, przy ul. ul. Partyzanckiej 110. W galerii zdjęć może zobaczyć psy z terenu gminy Łask, które aktualnie czekają na adopcję. Opisy zwierząt znajdują się pod zdjęciami.

Przygarniając podopiecznego schroniska z Pabianicach, masz pewność, że posiada on pełen pakiet aktualnych szczepień, jest również odrobaczony i odpchlony. Psy wydawane do adopcji są zaczipowane (z wpisem do międzynarodowej bazy danych SAFE-ANIMAL). Ponadto mieszkańcy gminy Łask, którzy przygarną czworonoga ze schroniska, są zwolnieni z opłat od posiadania psa.