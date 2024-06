Fiku Miku na luziku. Dzień dziecka na przywitanie wakacji z Ratuszem w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Na brak bezpłatnych atrakcji nie można było narzekać. Były dmuchańce od firmy Malinka – wynajem dmuchańców, kolorowe warkoczyki, fotobudka, maskotka Poppy i brokatowe tatuaże. Nie brakowało gier i zabaw dla małych i dużych.

Wspólnie z firmą Happy Kids zadbaliśmy o to, by każde dziecko było dzisiaj zadowolone. Przygotowaliśmy animacje, zabawy ruchowe, gry wielkoformatowe, warsztaty plastyczne i kreatywne. Maluszki i starsze dzieci bardzo chętnie korzystały ze strefy sensorycznej, malowały na folii, na kartonach i chlapały się do woli farbami. Starsze dzieci z zaciekawieniem brały udział w warsztatach ,,Upcycle -me t-shirt od nowa” i w specjalnym pokazie iluzji oraz baniek.

Łakocie dla uczestników festynu rozdawali: Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli i Paweł Perdek, dyrektor MDK - relacjonuje Katarzyna Majewska z MDK Ratusz.