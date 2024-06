Rusza Budżet Obywatelski 2025 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

26 września mieszkańcy Zduńskiej Woli poznają listę tych pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie. Ta procedura rozpocznie się 30 września. Głosowanie potrwa do 15 października, a do 22 października ogłoszone zostaną jego wyniki.

Głosowanie będzie przeprowadzone na kartach papierowych, które wypełnione będzie można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12 oraz w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. 1 Maja. Głosowanie elektroniczne odbywać się będzie przez stronę https://zdunskawola.budzet-obywatelski.org/ lub z użyciem profilu zaufanego poprzez wykorzystanie platformy ePUAP i karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej miasta, a także kwalifikowanego podpisu elektronicznego przesyłając kartę do głosowania na główny adres elektroniczny urzędu, tj. [email protected].

Co do zasady, projekty zgłaszane powinny być przez mieszkańców Zduńskiej Woli. Muszą też być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego i mieścić się w ramach kwot przeznaczonych na budżet obywatelski. Można inwestować tylko na gruntach należących do miasta, a przyszły obiekt musi być ogólnodostępny.

Nie ma ograniczenia liczby wniosków składanych przez jedną osobę. Projekt może złożyć każdy zduńskowolanin, pod warunkiem, że zbierze co najmniej 20 podpisów poparcia innych mieszkańców miasta. Ważne, by składany formularz był też podpisany przez wnioskodawcę - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.