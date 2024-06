Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora z absolutorium ZDJĘCIA

Z miejskiego budżetu oraz pozyskanych dotacji w 2023 roku zrealizowano inwestycje o wartości ponad 40 mln zł. W dziale transport i łączność, obejmującym między innymi przebudowę dróg w Zduńskiej Woli, wydatki to ponad 28 mln zł. Najpoważniejszą kwotę w wydatkach miejskich stanowi jednak oświata. W 2023 roku to ponad 75 mln zł. Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla miasta to nieco ponad 33 mln zł - informuje zduńskowolski magistrat.