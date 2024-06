Etno Piknik „Odcienie tradycji” w Zduńskiej Woli już w najbliższą niedzielę ZDJĘCIA, PLAKAT

Piknik przy Ratuszu, wystawa, koncerty i powrót do dawnych lat. Poczujecie się trochę, jak na dawnej wsi. Będziecie mogli wziąć udział w grach i zabawach w stylu etno oraz stworzyć zaprojektowaną przez siebie makatkę ludową. Nie zabraknie warsztatów międzypokoleniowych: sensoceramicznych, wicia wianków, zielarskich opowieści, gry terenowej i koncertów. Na scenie plenerowej wystąpią: Zduńskowolanie, Łysa Góra Akustycznie, Kożuch i Czeremszyna. Wszystko to, w odcieniach tradycji - zachęca do udziału MDK Ratusz.

Etno Piknik „Odcienie tradycji” to miejsce, w którym organizatorzy chcą pokazać bogatą ludową tradycję i zachęcić do jej zgłębiania i pielęgnowania. A to wszystko przez zabawę i warsztaty. W niedzielę, 30 czerwca, od godz. 15 na mieszkańców Zduńskiej Woli czekać będą atrakcje i stoiska na placu Wolności wokół Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. Wstęp wolny