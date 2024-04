Artystyczne fotografie w Kawiarni Literackiej Ratusza w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Wystawa fotografii Kamila Tusta prezentowana jest w w ramach cyklu Kawiarnia (Nie tylko) Literacka) od 25 kwietnia. Prace oglądać będzie można do 18 czerwca.

Kamil Tust. Fotografik urodził się w 1988 r. w Zduńskiej Woli. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, inicjatorem i prowadzącym warsztaty fotograficzne metodami tradycyjnymi. Organizuje artystyczne plenery fotograficzne pt. WIZJE. Bierze udział w prestiżowych plenerach fotograficznych w Polsce. Fotografią artystyczną zajmuje się od października 2022. Wtedy to do ręki wziął aparat analogowy, średnioformatowy, którym posługuje się do dziś. Od tamtej pory tworzy głównie portrety w odcieniach czerni i bieli.