Tak postępują budowa ronda przy Getta Żydowskiego i modernizacja obwodnicy Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Getta Żydowskiego trwa od lutego. Powoli widać, jak będzie wyglądało od strony Łódzkiej. Część nowego ronda, od strony pl. Wolności ma być wykonana w tym miesiącu. Następnie roboty przeniosą się na drugą stronę i mają potrwać do lipca.

Budowa ronda jest częścią przebudowy zduńskowolskiej obwodnicy, czyli rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę, jaka trwa od lipca ubiegłego roku. Prace prowadzone były do tej pory na dwóch odcinkach, po prawej stronie Łódzkiej: na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania Łódzkiej i Getta Żydowskiego oraz na odcinku od Getta Żydowskiego do ul. Mostowej. Widać już efekty, m.in. nową jezdnię i chodnik po prawej stronie Łódzkiej ( patrząc od ronda Solidarności) oraz chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od budowanego ronda do skrzyżowania z Mostową.