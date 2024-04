Blisko 800 awarii wodociągów i kanalizacji w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niektórych awarii, jak podkreślają pracownicy MPWiK, przeciętny mieszkaniec Zduńskiej Woli nawet nie zauważy, a inne dają się mocno we znaki.

MPWiK jest przygotowany aby awarie usuwać, ale czasem siły natury dają o sobie znać i wtedy sytuacja się komplikuje. Tak właśnie jest zwyczajowo zimą i tak było w styczniu i lutym tego roku. Huśtawka temperatur powodowała, że takich zdarzeń było kilka dziennie. A jak już udało się awarię usunąć to dość długo trzeba było czekać na odtworzenie nawierzchni. Bo ludzie owszem mogą pracować w niskich temperaturach ale asfaltu to już wyprodukować się nie da. Nie ma asfaltu to nie można zakończyć prac po awariach. Wtedy obrazki z ogrodzonym miejscem po awarii albo dopuszczona do ruchu ulica choćby w małej części nie wypełniona asfaltem zwyczajnie irytuje kierowców. Takich sytuacji w Zduńskiej Woli na początku roku niestety było zbyt dużo. Za to trzeba przeprosić. Niestety tego w 100% nie da się wyeliminować. Pracujemy nad tym aby było lepiej. Wdrażane są nowe rozwiązania. Teraz sytuacja jest już opanowana i wszystkie awarie oraz odtworzenia nawierzchni realizowane są na bieżąco.