Zakończenie roku maturzystów w Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Uroczystość pożegnania piątoklasistów zorganizowano w Liceum Plastycznym w piątek, 26 kwietnia. Każdy z nich odebrał dyplom ukończenia szkoły, co oznacza, że wszyscy zdali egzamin dyplomowy i mogą już szczycić się tytułem plastyka.

Najlepsi uczniowie oraz laureaci konkursów odebrali świadectwa i nagrody z rąk dyrektora szkoły Witolda Rajczaka.

To był wyjątkowy rocznik – ,,podwójny", do tego pierwszy, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową, pierwszy, który spędził w PLSP aż 5 lat i będzie zdawał tu maturę w nowej w formule.

Każdy z nich jest inny, ale też w każdym drzemie ogromny potencjał talentu, wrażliwości, otwartości i dobra. Dlatego wierzymy, że uda im się znaleźć swoją drogę, spełniać marzenia i odnosić sukcesy.

Teraz ruszają w świat, a my jesteśmy pewni, że życie przyniesie im wiele powodów do zachwytu, satysfakcji i szczęścia. - informuje Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli.