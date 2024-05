Egzamin ósmoklasisty 2024 w Zduńskiej Woli. Dzisiaj matematyka ZDJĘCIA

Dzisiaj, 15 maja dugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zmagają się z królową nauk.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 100 minut, a w arkuszu znajdzie się od 19 do 23 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 25 punktów.

Przed egzaminem ósmoklasisty byliśmy w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli, gdzie do egzaminu przystępuje 11 uczniów. Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu w salach lekcyjnych. Przed egzaminem panowała wśród nich optymistyczna atmosfera.

W Zduńskiej Woli do egzaminu przystępuje w sumie 174 ósmoklasistów w 9 szkołach podstawowych.

Ósmoklasiści zdają w sumie trzy egzaminy. Wczoraj, 14 maja był język polski ( TUTAJ FOTORELACJA Z SP9), a w jutro, w czwartek, 16 maja uczniowie przystąpią do testów z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Musi do niego przystąpić każdy uczeń by ukończyć szkołę podstawową. Ten egzamin różni się od matury tym, że nie ma możliwości nie zdania. Każdy egzamin uznawany jest jako zdany, natomiast ilość zdobytych punktów wpływa na to do jakiej szkoły średniej będzie mógł uczęszczać zdający.