Uczniowie zduńskowolskiej Siódemki nagrodzeni za projekt w Centrum Nauki Kopernik ZDJĘCIA

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Nauka dla Ciebie”. Nagrody odebrali na uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wręczył je im Wiceminister Nauki Marek Gdula oraz Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.

Zespół w składzie: Gracjan Gudaś, Aleks Woźniak, Krzysztof Knieć, Oliwia Grobelna i Wojciech Staszewski zaprezentował swój projekt „Hałas we współczesnym świecie” podczas uroczystej Gali Finałowej w Centrum Nauki Kopernik.

Uczniowie przygotowali urządzenie do pomiaru głośności z dyfuzorem zapachów, który zostanie zamontowany na terenie szkoły. Pracowali pod opieką Moniki Nykiel-Chojeckiej i Agnieszki Templin.

Uczniowie swoją pracę nazwali „Decybelek”. To pomoc edukacyjna, która pomaga zmierzyć poziom hałasu w szkole w czasie rzeczywistym i pokazuje jego wpływ na nasze zdrowie, m.in. dzięki zaprojektowanej przez twórców grze komputerowej.

Projekt „Hałas we współczesnym świecie” znalazł się w gronie pięciu najlepszych prac w tegorocznej edycji konkursu „Nauka dla Ciebie”, który w tym roku odbył się pod hasłem „ProtoTYpuj!”. Do konkursu zgłosiło się 45 drużyn z całej Polski.

Program „Nauka dla Ciebie” to wspólny program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki zwłaszcza wśród uczniów, którzy z racji miejsca zamieszkania mają utrudniony dostęp do centrów nauki. Zwłaszcza wzmocnienie ich kompetencji badawczych poprzez kształtowanie umiejętności zadawania pytań, konstruowania i przeprowadzania doświadczeń.