Ogólnopolska strzelecka rywalizacja w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Kolejny dzień to już zmagania z karabinem i pistoletem w ręku. Zawodnicy w konkurencjach karabinowych i pistoletowych walczyli o jak najlepsze rezultaty. Atmosfera na strzelnicy świadczyła o tym, że uprawianie strzelectwa sportowego jest dla tych dzieciaków tym co lubią robić najbardziej, że można ze sobą rywalizować i być jednocześnie najlepszym przyjacielem, że dla nich strzelectwo sportowe jest doskonałą okazją do poznawania nowych ludzi i miejsc oraz zdobywania doświadczeń życiowych - informuje SKSS Sokół Zduńska Wola.

Doskonale na mistrzostwach zaprezentowali się przedstawiciele gospodarzy, czyli klubu Sokół Zduńska Wola.

Dominik Lasota zdominował konkurencję w karabinie pneumatycznym, zdobywając złoty medal oraz srebro w finale. Jego występ zakończył się triumfem, gdyż wywalczył również nowiutkiego hoverboarda, który będzie miłym dodatkiem do jego sportowych osiągnięć.

Joanna Palma również błyszczała w karabinie pneumatycznym, zdobywając złoty medal, a w finale zajmując wysokie czwarte miejsce. Jej determinacja i precyzja zasługują na ogromne brawa.

Hanna Michalska w konkurencji pistoletu pneumatycznego zdobyła srebrny medal, potwierdzając swoje umiejętności i zaangażowanie. Jej wynik jest dowodem na to, że Sokół Zduńska Wola może się pochwalić utalentowanymi zawodnikami we wszystkich dyscyplinach strzeleckich.

Igor Niewiadomski wrócił do domu z dwoma brązowymi medalami w karabinie pneumatycznym, pokazując, że ciężka praca i regularne treningi przynoszą wspaniałe efekty.

Nikola Madziąg nie miała sobie równych w pistolecie pneumatycznym, zdobywając złoty medal. Jej występ to doskonały przykład sportowej pasji i profesjonalizmu.