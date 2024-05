Oryginalny spektakl w Bibliotece Miejskiej w Zduńskiej Woli z okazji Tygodnia Bibliotek ZDJĘCIA

Z biblioteki giną cenne książki, które mają zabezpieczenia przed kradzieżą. Do tego nie włącza się alarm, kiedy złodziej przemyca je na zewnątrz. Komisarz policji jest chory więc do akcji wkracza dwoje młodych detektywów Lasse i Maja. Mają troje podejrzanych: elektryka, pastora i profesor ornitologii. Na tym osnuta jest akcja spektaklu „Tajemnica biblioteki”, który z okazji Tygodnia Bibliotek zaprezentował teatrzyk Lokomotywa, jaki tworzą zduńskowolskie bibliotekarki. Do odegrania ról w tym spektaklu opartym na motywach powieści Martina Widmarka i Heleny Willis zaproszone zostały też dzieci.

Dzieci, które dotarły na spektakl do kameralnego teatru na drugim piętrze biblioteki z zainteresowaniem śledziły rozwój akcji i żywo reagowały na wydarzenia na scenie.

To był już kolejny spektakl, jaki dla dzieci przygotował działający w bibliotece teatrzyk Lokomotywa. W Mikołajki bibliotekarki wprowadziły przeniosła dzieci i ich opiekunów w magiczny świat Bożego Narodzenia za sprawą przedstawienia "Opowieść wigilijna" ( O TYM PISALIŚMY TUTAJ)