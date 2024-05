Wernisaż wystawy książek religijnych połączony z wykładem o życiu zduńskowolskich tkaczy ZDJĘCIA

"Liber Genesis”, czyli „Księga Rodzaju” to nowa wystawa jaką można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Ekspozycja książek o tematyce religijnej została przygotowano wspólnie z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Dzisiaj, 28 maja wystawa została symbolicznie otwarta. O publikacjach podczas wernisażu opowiadali dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski i kustosz muzeum Daniel Buszyński. Na wystawie, która tworzą zbiory zduńskowolskiego muzeum są interesujące pozycje związane z tematyką religijną. Obejmują one wyznania, które miały wpływ m. in. na kształtowanie Zduńskiej Woli, czyli wydawnictwa katolickie, protestanckie czy judaistyczne. Są to zarówno przedruki Biblii, jak również literatura religijna, głównie służąca rozwojowi duchowości w warunkach domowych, ale także liturgicznych. Wystawę można oglądać na parterze zduńskowolskiej bibioteki do 14 czerwca.