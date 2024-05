Nastolatka pomogła 17-latkowi w kryzysie emocjonalnym ZDJĘCIA

Telefon do służb od 16-latki, która zobaczyła niepokojące zachowanie kolegi, przyczynił się do uratowania nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Jej profesjonalne powiadomienie i błyskawiczna reakcja policjantów, pomogły uratować ludzkie życie. 17-latek został przewieziony do szpitala, gdzie został objęty specjalistyczną opieką medyczną.

Do zdarzenia doszło 25 maja przed godziną 20. Do oficera dyżurnego zduńskowolskiej komendy Policji wpłynęła informacja, że na placu zabaw jest ranny 17-letni chłopak. O zdarzeniu poinformowała 16-letnia zduńskowolanka. Chciała pomóc 17-latkowi, ale on nie pozwolił jej do siebie podejść. Dyżurny na miejsce skierował patrol dzielnicowych. Przed przybyciem funkcjonariuszy, chłopak oddalił się z placu zabaw. Dyżurny zadysponował kolejne patrole, by szukać uciekającego i rannego młodzieńca. 16-latka zmartwiona jego stanem, nie chcąc go wystraszyć, szła za nim, obserwując gdzie idzie. Ponownie zadzwoniła i poinformowała, gdzie obecnie się znajduje.