Niewidomi i słabowidzący pokazali swoją kreatywność w zduńskowolskiej bibliotece ZDJĘCIA

Warsztaty plastyczne dla osób niewidomych i słabowidzących zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli. W zajęciach, jakie prowadziła Bożena Justyna, założycielka Fundacji Twórczy Żar uczestniczyły osoby z dysfunkcją wzroku z Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe nr 19 w Sieradzu zrzeszającego zduńskowolan i sieradzan.

Tematem warsztatów było tworzenie obrazów z naturalnych materiałów. Uczestnicy mieli do dyspozycji różnorodne surowce, takie jak liście, kwiaty, gałązki, szyszki, muszle i kamienie. Dzięki temu mogli korzystać z różnych faktur i kształtów, co było kluczowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Dotykając i manipulując materiałami, uczestnicy tworzyli kompozycje, które odzwierciedlały ich wizje i emocje.

Instruktorka przygotowała unikalne zajęcia, których celem było umożliwienie uczestnikom wyrażenia swojej kreatywności mimo ograniczeń wzrokowych. Bożena Justyna skupiła się na indywidualnym podejściu do każdego uczestnika, wspierając ich w procesie twórczym i zachęcając do eksperymentowania z różnymi technikami. Jej doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku pozwoliło na stworzenie przyjaznej i inspirującej atmosfery, w której każdy czuł się komfortowo i mógł w pełni wykorzystać swoje zdolności artystyczne.