Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.06.2024

Piknik w stylu etno , to pomysł na niedzielne popołudnie, jaki proponuje Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. Etno Piknik „Odcienie tradycji” to między innymi wystawa, koncerty i powrót do dawnych lat. Impreza, na jaką MDK Ratusz pozyskał pieniądze z Ministerstwa Kultury już w najbliższą niedzielę, 30 czerwca.