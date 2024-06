Pobili śmiertelnie zduńskowolanina. Zostali aresztowani ZDJĘCIA

Zduńskowolscy policjanci zatrzymali sprawców śmiertelnego w skutkach pobicia mężczyzny. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Sąd na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. Każdy z oprawców usłyszy zarzuty pobicia którego następstwem jest śmierć. Grozi im za to kara do 15 lat pozbawienia wolności.

mat. KPP Zduńska Wola