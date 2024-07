Lipiec w Zduńskiej Woli: Przegląd prasy z czerwca 2024 w Zduńskiej Woli, najważniejsze informacje miesiąca

Wystawę rzeźby ludowej można oglądać tylko dzisiaj, 30 czerwca w Ratuszu w Zduńskiej Woli. To część Etno pikniku Odcienie Tradycji.

Klimat folkloru nie tylko sprzed lat można było poczuć w centrum Zduńskiej Woli. Koncerty, warsztaty, gry i zabawy w stylu etno, wicie wianków, koncerty. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na Pikniku etno Odcienie tradycji, na jakie zaprosił Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. Choć ostatnie koncerty z powodu ulewy trzeba było przenieść pod dach uczestnicy imprezy nie mogli czuć się zawiedzeni.

Mnóstwo atrakcji przygotowano w Buczku w powiecie łaskim na ostatni weekend czerwca. Na doroczne Krajowe Święto Truskawki zaproszono plejadę popularnych artystów. Nie zabrakło konkursów z truskawką w roli głównej. Impreza stała się też okazją do uroczystego wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i materiału wideo

Prasówka lipiec Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

43-letni zduńskowolanin zmarł w szpitalu w wyniku obrażeń spowodowanych pobiciem. Zduńskowolscy policjanci zatrzymali sprawców. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Sąd na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. Każdy z oprawców usłyszy zarzuty pobicia którego następstwem jest śmierć. Grozi im za to kara do 15 lat pozbawienia wolności.