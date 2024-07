Nie będzie ciepłej wody na terenie miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA

Mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy korzystają z ciepła systemowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej przez Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli, przez tydzień będą jej pozbawieni. To tradycyjna letnia przerwa techniczna, którą dostawcy ciepła wykorzystują na prace konserwacyjne.

W związku z planowanym postojem remontowym elektrociepłowni, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Prace remontowe są niezbędne w celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy naszej elektrociepłowni oraz poprawy jakości dostarczanego ciepła - informuje spółka Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli.

Ciepłej wody ma nie być przez tydzień, od niedzieli, 7 lipca, od godz. 6 do niedzieli, 14 lipca do godziny 14. Niewykluczone, że czas ten zostanie nieco skrócony, podobnie jak było to w latach ubiegłych.

Warto pamiętać, by na czas przerwy w dostawie ciepłej wody nie odkręcać kurków ponieważ mimo, iż poleci z nich zimna woda zostanie naliczona opłata jak za ciepłą.