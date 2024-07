Jest uchwała krajobrazowa dla Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

W Zduńskiej Woli nie było do tej pory zasad, które regulowałyby kwestie umieszczania na terenie miasta szyldów, banerów, małej architektury czy ogrodzeń. Efektem był chaos reklamowy, który zdaniem władz niekorzystnie wpływają na miejski krajobraz. Z tego powodu Zduńska Wola przygotowała swoją uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować przestrzeń miejską. Chodzi między innymi o wygląd oraz wielkość reklam zewnętrznych czy ogrodzeń posesji, a także tak zwanej małej architektury, czy ogródków gastronomicznych. Prace nad uchwałą krajobrazową rozpoczęły się w 2021 roku od konsultacji społecznych w formie ankiet. PISALIŚMY O TYM TUTAJ.

Na początku tego roku projekt uchwały krajobrazowej wyłożono w magistracie do wglądu. Mieszkańcy, jak czytamy w uzasadnieniu do przyjętej uchwały złożyli 37 uwag, z których uwzględniona została jedna. Efektem był projekt uchwały, jaką radni przyjęli podczas ostatniej sesji rady miasta, 27 czerwca.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.