Wystawa rzeźby ludowej w Ratuszu w Zduńskiej Woli. To część Etno pikniku Odcienie Tradycji ZDJĘCIA

Wystawę rzeźby twórców ludowych z Sieradza – Józefa Bogusławskiego i Pawła Olejniczaka można oglądać dzisiaj, w niedzielę, 30 czerwca w zduńskowolskim Ratuszu. Na 1 piętrze można podziwiać, a nawet kupić niezwykłe drewniane rzeźby, jakie wyszły spod rąk wybitnych rzeźbiarzy ludowych z terenu ziemi sieradzkiej. Swoje dzieła, do późnych godzin wieczornych, czyli do zakończenia Etno pikniku prezentują:

Etno piknik Odcienie tradycji

Wystawa rzeźby ludowej jest częścią Etno pikniku Odcienie Tradycji, na jaki zaprasza dzisiaj, 30 czerwca Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. Na terenie przed Ratuszem organizatorzy chcą pokazać bogatą ludową tradycję i zachęcić do jej zgłębiania i pielęgnowania. A to wszystko przez zabawę i warsztaty, jakie potrwają do godz. 20. Przewidziano też koncerty. Na plenerowej wystąpią: Zduńskowolanie, Łysa Góra, Kożuch i Czeremszyna. PROGRAM IMPREZY JEST TUTAJ