Noc Świętojańska gminy Zapolice. Tak bawiono się w Marżynku ZDJĘCIA

Noc świętojańska

Noc świętojańska to noc przypadająca w przeddzień wspomnienia św. Jana, czyli z 23 na 24 czerwca. Jej pogańskim odpowiednikiem była tzw. noc Kupały, przypadająca na najkrótszą noc w roku, czyli z 21 na 22 czerwca. Tradycje nocy świętojańskiej i pogańskie tradycje nocy Kupały przenikają się więc często. W Polsce imprezy z tej okazji organizowane są zazwyczaj 23 lub 23 czerwca lub w weekend je poprzedzający. Zwyczajowo noc świętojańska to przede wszystkim święto radości, miłości, płodności, urodzaju, żywiołów i witalności. Tradycje i zwyczaje nocy świętojańskiej są powiązane z żywiołem wody i ognia. Tradycyjnie kobiety przywdziewały wtedy wianki, a cała noc była radosna, przepełniona wróżbami, tańcami i ludowymi obrzędami wywodzącymi się ze słowiańskiej tradycji. Popularną tradycją jest puszczanie wianków na wodę. Dawniej na wsiach panny plotły wianuszki z ziół i kwiatów, a w nocy wspólnie puszczały je na wodę. Często w wianku na noc świętojańską umieszczano także świeczki. Na przypływające wraz z nurtem rzeki wianki, czekali młodzieńcy. Wyłowienie wianka przez kawalera, zwiastowało szybkie zamążpójście (szczególnie, jeśli wyłowił go ukochany). Innym, obecnie już nieco zapomnianym zwyczajem nocy świętojańskiej było wróżenie z wody, które polegało na wrzucaniu różnych przedmiotów do zbiorników wodnych (studni, zalewów, jezior) i odczytywanie przyszłości na podstawie kształtów kręgów na wodzie.