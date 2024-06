Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy ulicy Puszkina w Łodzi w każdą niedzielę odbywa się wielki bazar rozmaitości. W miejscu, gdzie przez wiele lat była giełda samochodowa, dziś można kupić niemal wszystko - oprócz samochodów. A co można kupić i za ile, zobaczysz w naszej galerii.

Nadciśnienie, wady serca, arytmia, ból w klatce piersiowej - z tymi chorobami i objawami trzeba zgłosić się do kardiologa. Szukasz najlepszego dla siebie specjalisty w Łódzkiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych kardiologów w serwisie Znanylekarz.pl.

Kilkaset osób wzięło udział w wojewódzkim zakończenie roku szkolnego 2023/2024, który zorganizowano w piątek w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu im. Marii Konopnickiej. W uroczystości udział wzięli między innymi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, wojewoda łódzka sieradzanka Dorota Ryl, Łódzki Kurator Oświaty Janusz Brzozowski, Mariusz Bądzior, starosta powiatu sieradzkiego, Paweł Osiewała, prezydent miasta oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Walczak.

Znamy już laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2023 we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. W naszej galerii znajdziecie ich zdjęcia i informacje za co zostali nominowani do nagrody.

Wiele dróg gminnych na terenie gm. Łask zyskuje nowy standard. Prowadzone inwestycje w większości przypadków mają zapewnione finansowanie z programów rządowych