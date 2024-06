Grecka edukacja uczniów zduńskowolskiej Szóstki ZDJĘCIA

Szkoła Podstawowa nr 6 im Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli zakończyła realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów – Pomóż sobie! – Help Yourself! Podsumowanie odbyło się we wtorek, 18 czerwca.

W ramach unijnego programu Erasmus + uczniowie szkoły mogli sprawdzić swoje możliwości językowe i organizacyjne oraz przekonać się, że są w stanie realizować działania, mające charakter międzynarodowy. A to między innymi podczas wyjazdu edukacyjnego do Grecji.

W ramach projektu grupa 26 uczniów z opiekunami wyjechała na dwa tygodnie do Grecji, gdzie uczestniczyła w zajęciach w szkole w Katerini oraz w szkole w Leptokarii. Uczniowie m.in. słuchali wykładów tematycznych, uczestniczyli w zajęciach przedmiotowych, wspólnie uczyli się tradycyjnych greckich tańców, rozgrywali mecze w piłkę nożną i piłkę koszykową, uczyli się greckiego alfabetu.

Uczniowie w poszczególnych grupach uczestniczyli w zajęciach tematycznych dotyczących dobrostanu emocjonalnego, kontroli emocji, budowania poczucia własnej wartości i kształtowania kompetencji lidera. Szczególnie istotne było nawiązywanie rówieśniczych relacji interpersonalnych w języku angielskim.