Rondo przy Złotej w Zduńskiej Woli powinno być przejezdne w wakacje ZDJĘCIA

Na ukończeniu jest budowa miejskiego ronda na skrzyżowaniu ulic Złotej, Prostej i Szymanowskiego. To część inwestycji za ponad 18,4 mln zł, która obejmuje także przebudowę ulicy Mostowej wraz z przepustem. Zduńska Wola uzyskała na to zadanie pod nazwą: „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli” ponad 12 mln 65 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia wszystkich prac to listopad 2024 roku.

Widać już, jak będzie wyglądało nowe miejskie rondo oraz dochodzące do niego modernizowane ulice Prosta i Szymanowskiego. Ma średnicę 22 m. Wokół ronda przewidziano przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe. Prace obejmą także budowę nowego oświetlenia.

Przebudowa ulicy Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta to ok. 390 m. Po stronie południowej projektuje się chodniki z kostki betonowej oraz ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej pomiędzy ulicą Paprocką a Leopolda Staffa. Po północnej stronie jezdni projektuje się ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej.

Po obu stronach ulicy będą miejsca postojowe o układzie równoległym i prostopadłym. Skrzyżowania ulic dochodzących (Jarosława Iwaszkiewicza, Leopolda Staffa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) zostaną wykonane w postaci wyniesionych tarcz. Wlot ulicy Juliana Tuwima zostanie wykonany jako wyniesiony.