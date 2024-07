Syndyk Woli odpowiada byłym pracownikom walczącym o pieniądze ZDJĘCIA

Byli pracownicy Woli walczą od ponad roku o należne wypłaty i odprawy. Syndyk masy upadłościowej Woli przekonuje, że robi co może, by uzyskać na ich wypłaty pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zakłady Wola są niewypłacalne więc to jedyny sposób.

zdunskawola.naszemiasto