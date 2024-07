Testowy autobus elektryczny na ulicach Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

W Zduńskiej Woli był na testach autobus elektryczny marki King Long SmartCity PEV 9. Przez tydzień, od 24 czerwca do dzisiaj, 1 lipca takim autobusem zduńskowolanie mogli podróżować między innymi na trasach linii nr 3 oraz nr 1 obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli.

Autobus elektryczny chińskiej produkcji był w Zduńskiej Woli na testach. Został wypożyczony przez producenta na tydzień. Można go było zobaczyć na ulicach od 24 czerwca do 1 lipca.

Jak informuje prezes MPK Michał Płatek, spółka obecnie ma już 6 autobusów elektrycznych marki Solaris, ale na tym nie kończy się wymiana taboru. Poszukiwane są możliwości finansowania kolejnych zakupów. Jednocześnie przedsiębiorstwo przygląda się nowinkom na rynku i testuje pojazdy innych firm.

Autobus King Long SmartCity PEV 9 to pojazd klasy midi o niskopodłogowej konstrukcji. Moc silnika elektrycznego to 245 kW, moment obrotowy: 350 Nm, a moc ładowania baterii max (szybka ładowarka): 150 kW. Autobus ma baterie o pojemności 211 kWh. Pojazd ma 9,18 metra długości i może przewozić do 62 pasażerów, w tym miejsc siedzących jest 27.