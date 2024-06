Miejskim rowerem można jeździć bezpłatnie przez tydzień ZDJĘCIA

Przez tydzień od 24 do 30 czerwca mieszkańcy Zduńskiej Woli będą mogli korzystać z rowerów miejskich bez limitu czasu, po którym naliczana jest opłata. Chodzi oczywiście o to, by jeździć jak najdłużej i nabijać kilometry w rywalizacji miast o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

By skorzystać bezpłatnie z roweru trzeba zainstalować aplikację „Rowerowe Łódzkie”, a by włączyć się do rywalizacji Rowerowej Stolicy Polski jeszcze jedną: „Aktywne Miasta”.

By wypożyczyć rower, trzeba się zarejestrować przez stronę rowerowelodzkie.pl lub po ściągnięciu aplikacji na smartfona. Aplikacja mobilna „Rowerowe Łódzkie” jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play i Apple AppStore.

Po rejestracji, SMS-em na wskazany numer telefonu oraz w wiadomości wysłanej na adres mailowy wysłany będzie PIN, niezbędny do korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie.

Za pomocą aplikacji mobilnej trzeba zeskanować kod QR na rowerze lub wpisać numer roweru i wybrać opcję „Wypożycz rower”. Zwrot roweru następuje poprzez zapięcie blokady O-lock.