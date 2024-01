Zduńska Wola. Uratowali staruszkę przed zamarznięciem ZDJĘCIA

Zwracajmy uwagę na osoby zagubione, często schorowane, starsze, które w wyniku problemów z pamięcią, nie potrafią znaleźć drogi powrotnej do domu. Co roku z powodu wychłodzenia organizmu umiera kilkadziesiąt osób. Do hipotermii, a w najgorszym wypadku do śmierci, może dojść w różnych okolicznościach. Osoby starsze lub nieporadne życiowo, należą do tej właśnie grupy.[...] Starość nie zawsze wygląda tak, jak w kolorowych magazynach czy reklamach. Oprócz słabszej kondycji, często dają o sobie znać choroby starcze - demencja, choroba Alzheimera i inne dolegliwości powodujące problemy z poruszaniem się, zanikami pamięci i orientacją w terenie. Pamiętaj, jeśli senior mieszka sam, warto przekazać mu prosty w obsłudze telefon komórkowy i dzwonić kilka razy dziennie - apeluje zduńskowolska policja.