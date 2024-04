Zielone wrota Kępiny z Zielonego Budżetu w Zduńskiej Woli. Niedługo ruszą prace ZDJĘCIA

Zazielenienie parkingu przy zbiorniku Kępina przy ul. Głównej to idea projektu „Zielone wrota Kępiny” złożonego do Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli na rok 2024. To kolejne przedsięwzięcie, jakie będzie realizowane z zielonej puli.

Nad Kępiną od strony ulicy głównej w najbliższym czasie będzie posadzonych 35 drzew, między innymi platanów klonolistnych, jarząbów szwedzkich i wierzby płaczącej. Oprócz tego zaplanowano nasadzenie 168 sztuk krzewów. Będą to dereń biały oraz jałowce i kosodrzewina. Ma być także założona łąka kwietna o powierzchni 580 mkw. Pojawią się także dodatkowe ławki parkowe i stojak na rowery.