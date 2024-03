Do Karsznic zostanie doprowadzony miejski ciepłociąg ZDJĘCIA

Przebieg ciepłociągu do Karsznic zaplanowano przez tereny pomiędzy ulicą Łaską oraz Łanową. Główna nitka sieci będzie biegła od Elektrociepłowni Zduńska Wola przy ul. Murarskiej wzdłuż wytyczonej nowej drogi, następnie ulicą Łanową do ulicy Piotra Skargi, a potem do ulicy Wojska Polskiego. Dalej od głównej magistrali będą rozgałęziać się nitki na całe osiedle. Ciepłociąg jest projektowany w śladzie nowej drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ulicą Łaską i ulicą Łanową. Na przygotowanie jej dokumentacji w budżecie miasta zaplanowano w tym roku 130 tys. zł. - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.