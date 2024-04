Wyścig kolarski Gatta Prestige Race w niedzielę w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Zduńska Wola Gatta Prestige Race to wyścig, jaki organizuje Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Kolarze będą przemierzać trasę ulicami Zduńskiej Woli oraz drogami powiatu zduńskowolskiego w niedzielę, 28 kwietnia, od godz. 12 do godz. 15.30.

Start wyścigu zaplanowano na ulicy Dolnej przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. W niedzielę zamknięte dla ruchu będą fragment ulicy Dolnej i fragment ulicy Głównej od Paprockiej do Podmiejskiej w Zduńskiej Woli.

Utrudnienia w ruchu drogowym , związane z przeprowadzanym w tym czasie wyścigiem kolarskim potrwają od godz. 12 do godz. 15.30 w Zduńskiej Woli na ul. Dolnej, na odcinku od ul. Głównej do Paprockiej i na ul. Paprockiej. Dalej uczestniczy pojadą drogą powiatową przez Marzynek do Młodawina Górnego i dalej przez Ptaszkowice do Branicy i Rembieszowa, przez Pstrokonie do Zapolic. W Zapolicach wyścig pojedzie ulicą Sieradzką do Strońska i dalej do Belenia i przez Zmyśloną do drogi powiatowej do Zduńskiej Woli. W Zduńskiej Woli trasa wiedzie ulicą Widawską, Zduńską do ul. Paprockiej.