Budowa nowego ronda wznowiona po przerwie. Ul. Złota zamknięta od dzisiaj, 6 maja ZDJĘCIA

Będą objazdy

Rondo - część większego projektu z Nowego Ładu

Budowa ronda to część większego miejskiego projektu, na jaki Zduńska Wola pozyskała ponad 12 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całe przedsięwzięcie zakłada rozbudowę i przebudowę ul. Prostej wraz z przebudową ulic Szymanowskiego i Złotej oraz przebudowę ul. Mostowej wraz z drogą dojazdową i rozbiórką oraz budową przepustu na rowie. Na skrzyżowaniu ulic Złotej, Prostej i Karola Szymanowskiego zaprojektowano rondo czterowlotowe o średnicy 22 m. Przebudowa ulicy Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta to ok. 390 m. Po stronie południowej będzie chodniki oraz ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej pomiędzy ulicą Paprocką a Leopolda Staffa. Po północnej stronie jezdni się ciąg pieszo – rowerowy

Po obu stronach ulicy będą miejsca postojowe o układzie równoległym i prostopadłym. Skrzyżowania ulic dochodzących (Jarosława Iwaszkiewicza, Leopolda Staffa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) zostaną wykonane w postaci wyniesionych tarcz. Wlot ulicy Juliana Tuwima zostanie wykonany jako wyniesiony.

Jezdnia ma mieć szerokość 6 m, natomiast chodniki po południowej stronie ulicy będą miały szerokość 2 m. Ciąg pieszo – rowerowy po północnej stronie ulicy na odcinku Złota – Paprocka o szerokości od 3 do 3,50 m.

Przebudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Wilczej do Złotej to ok. 370 m to przebudowa nawierzchni jezdni, budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przebudowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej.

Przebudowa ul. Mostowej o długości ok. 616 m. Zaplanowane prace to przebudowa przepustu, odtworzenie parkingu nad przepustem, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni, budowa nowych chodników i zjazdów z kostki brukowej, budowa zatok postojowych z kostki brukowej, wycinka drzew martwych lub uszkodzonych a następnie nasadzenia zastępcze, przebudowa słupów elektrycznych kolidujących z nowoprojektowanymi elementami drogi, przebudowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych.