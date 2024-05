Komunia święta w Zduńskiej Woli sprzed lat ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Maj to od dawien dawna miesiąc, w którym dzieci przystępują do Pierwszej Komunii. To dla katolików bardzo ważny moment. Nic więc dziwnego, że rodzice chcieli, by w tym wyjątkowym dniu ich pociechy wyglądały wyjątkowo, a ten dzień miał wyjątkową oprawę.

arch. MZMZW