Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Zduńskiej Woli. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na pierwszy w tym roku spacer historyczny zaprosiło mieszkańców Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Była to wędrówka po Zduńskiej Woli szlakiem budynków uwiecznionych na starych fotografiach.

Nowy mural, dzieło pasjonatów street artu powstaje w Zduńskiej Woli przy ul. Kobusiewicza. Motywem przewodnim mają być plaża i wakacyjny klimat.

Maj to od dawien dawna miesiąc, w którym dzieci przystępują do Pierwszej Komunii. To dla katolików bardzo ważny moment. Nic więc dziwnego, że rodzice chcieli, by w tym wyjątkowym dniu ich pociechy wyglądały wyjątkowo, a ten dzień miał wyjątkową oprawę.