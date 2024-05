Zduńskowolscy policjanci przejęli ponad 3 tony nielegalnego tytoniu! ZDJĘCIA

Ponad 3 tony nielegalnego tytoniu przejęli na terenie gminy Zduńska Wola zduńskowolscy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Dwaj zatrzymani do sprawy mężczyźni próbowali w ten sposób uniknąć opłat z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT. Narażenie na uszczuplenie z tytułu powyższych podatków to kwota ponad 2,6 mln złotych.

KPP w Zduńskiej Woli