Zduńskowolska Karta Mieszkańca z rekordową ilością posiadaczy ZDJĘCIA

Padł rekord liczby Zduńskowolskich Kart Mieszkańca, jakimi posługują się zduńskowolanie. Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że złożony został wniosek na dziesięciotysięczny dokument. Właściciel odbierze go w przyszłym tygodniu.

Zduńskowolska Karta Mieszkańca z numerem 10 000 trafi do rąk pięcioletniego Franciszka ze Zduńskiej Woli. Taki nietypowy prezent dostanie akurat przed Dniem Dziecka.

Zduńskowolska Karta Mieszkańca to program, jaki został wprowadzony w Zduńskiej Woli w 2021 roku. To oferta dla tych, którzy mieszkają i płacą podatki w mieście. Mogą otrzymać kartę, która między innymi pozwala skorzystać ze zniżek na bilety czy usługi w wysokości od 5 do 20 proc.