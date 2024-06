Dni Zduńskiej Woli 2024. Sobotnie koncerty. Gwiazdą Red Box ZDJĘCIA, FILMY

Sobotni cykl koncertów rozpoczął w sobotę, 15 czerwca lokalny zespół After Hours z Sieradza. Grupa ma za sobą wiele koncertów zagranych w całej Polsce. Gra utwory znanych artystów tzw. covery, ale obecnie na koncertach prezentuje własny, autorski materiał

Sporą ubliczność przyciągnął do Zduńskiej Woli Baranovski, który jako kolejny wystąpił na scenie "za górką"

[video]

[/video]

Gwiazdą wieczoru i Dni Zduńskiej Woli była brytyjska grupa Red Box. To legendarna londyńska grupa, która powstała w na początku lat 80. Red Box to przede wszystkim przedsięwzięcie wokalisty i autora piosenek Simona Toulsona-Clarke'a. Grupa wiele razy podbiła światowe listy przebojów w tym UK Top Ten, m.in. takimi utworami „Lean on Me”, „Chenko” oraz „For America”. Grupa może się pochwalić sprzedanymi w milionowych nakładach płyt „The Circle and the Square” (1985) oraz „Motive” (1990).

Red Box reaktywował się po blisko 20-letniej przerwie przed 10 laty. Nagrał wówczas m.in. "Ho, ho" czy "Starwalker".

Podczas koncertu w Zduńskiej Woli grupa zaprezentowała starsze i nowsze utwory oraz covery.

[video]

[/video]

Koncertowe Dni Zduńskiej Woli będą jeszcze w niedzielę, 16 czerwca. Na scenie plenerowej "Za górką” przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza zagrają: