Do Skansenu Lokomotyw i z powrotem miejskimi autobusami z historycznymi akcentami ZDJĘCIA

Wycieczkę autobusem przez miasto do filii muzeum, czyli Skansenu Lokomotyw w Karsznicach organizują Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli.

W sobotę, 15 czerwca oraz w niedzielę, 16 czerwca, mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przejazdu miejskim autobusem który z Dworca PKP Zduńska Wola, przez plac Wolności, ulice Łaską i Karsznicką dowiezie do Skansenu Lokomotyw w Karsznicach.

W autobusie będą zamieszczone historyczne akcenty nawiązujące do Zduńskiej Woli. Lektor będzie opowiadał o kolejnych historycznych ciekawostkach związanych z miejscami, które będzie mijał autobus. W Lokomotywowni czekać będzie godzinne tournee z przewodnikiem (oczywiście też darmowo) i powrót tą samą trasą do Dworca PKP. Planujemy 3 takie rundy do Lokomotywowni i z powrotem na Dworzec PKP zarówno z sobotę, jak i w niedzielę - informuje Miejskie Przedsiębiorsywo Komunikacji w Zduńskiej Woli.