Policyjne motocykle ruszyły na drogi powiatu zduńskowolskiego ZDJĘCIA

Trwa akcja informacyjno-edukacyjna „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której priorytetem jest zwrócenie uwagi na użytkowników jednośladów i ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak również kształtowanie właściwych postaw i zachowań na drodze.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli pierwsze w tym roku motocyklowe patrole mają już za sobą. Policyjne jednoślady są przygotowane do sezonu i można je zobaczyć na drogach naszego powiatu. Mundurowi motocykliści pilnują naszego bezpieczeństwa oraz reagują na popełnianie wykroczeń.

Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczeństwo, do wszystkich użytkowników dróg. Szczególnie do kierujących samochodami, aby zwracali uwagę na motocyklistów, rowerzystów i spoglądali w lusterko. Natomiast motocyklistom mundurowi przypominają o zachowaniu zdrowego rozsądku i powstrzymywaniu się od brawurowej jazdy. Przypominamy również, że jazda motocyklem wymaga posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania - przypomina sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji.