Trwa sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Radni ustalą wynagrodzenie starosty i wybiorą szefów i członków poszczególnych komisji ZDJĘCIA

Rada Powiatu Zduńskowolskiego spotkała się dzisiaj, w piątek, 24 maja w sali konferencyjnej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli przy ulicy Dolnej 41. Ich obrady można śledzić na żywo w internecie pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/891/rada-powiatu-zdunskowolskiego.html. LINK TUTAJ

Bez dyskusji przebiegł wybór radnych do komisji rewizyjnej. Zdecydowano, by liczyła trzy osoby. Do udziału zgłoszono dwoje przedstawicieli klubu Koalicji Obywatelskiej i jednego z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Komisję rewizyjną wybrano jednomyślnie.

Komisję rewizyjną tworzą:

Paweł Perdek z klubu KO - przewodniczący

Karolina Michalak z klubu KO

Witold Gwiazda z klubu PiS

Radni wybrali też skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Tworzą ją: