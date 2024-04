Nowe drogi połączą Zduńską Wolę z gminą Zapolice ZDJĘCIA

Samorząd Zduńskiej Woli przygotowuje plan, jak skomunikować sąsiednie miejscowości z miastem. Przy współpracy z gminą Zapolice, możliwa jest przebudowa dróg które częściowo leżą na jej ternie. Chodzi o ulice na południu miasta. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu samorządów, mieszkańcy zyskają łatwiejszy dojazd do Zduńskiej Woli.

Jedną z ulic łączącym miasto i gminę Zapolice jest ulica Poprzeczna, która biegnie od skrzyżowania z ulicą Stanisława Staszica do wsi Swędzieniejewice i łączy się z droga gminną do Marzenina. Na początku roku w Poprzecznej prowadzona była inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli. Wybudowano tam około 200 metrów kanalizacji oraz wodociągu. Kolejnym etapem będzie przebudowa. Przy tej inwestycji naturalne będzie wykonanie jej całościowo, w porozumieniu z gminą Zapolice.

Kolejna możliwa inwestycja łącząca miejscowości na terenie gminy Zapolice ze Zduńską Wolą to przebudowa dalszego biegu ulicy Borowej w kierunku wsi Paprotnia. Chodzi o odcinek biegnący przez las od skrzyżowania z ulicą Leśną do drogi serwisowej przy ekspresowej S8. Ulica Borowa została przebudowana w dwóch etapach od Jodłowej do Leśnej w latach 2020-2022.