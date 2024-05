Clan of Xymox zagrał w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niepowtarzalny klimat, pełen energetycznych dźwięków i poruszających tekstów występ. Taki był koncert Clan of Xymox w Zduńskiej Woli.

Na jedyny koncert grupy w Polsce na tej trasie dotarli fani z całego kraju, m.in. ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Rabki, Zamościa i Białegostoku. Sala wypełniona była po brzegi

Clan of Xymox to holenderska grupa muzyczna założona w 1981 r. To legenda muzyki alternatywnej, której korzenie sięgają lat 80. Ich unikalne brzmienie łączące darkwave, post-punk i gotyckie elementy uczyniło ich jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w swoim gatunku. Zespół zyskał światową sławę dzięki kultowym utworom takim jak „A Day”, „Louise” i „Jasmine and Rose”.

Muzycy wystąpili w zduńskowolskiej sali kameralnej MDK Ratusz 25 maja w ramach projektu ,,Miasto Muzyka”.

Projekt „Miasto Muzyka" to inicjatywa, która swoją premierę miała w 2022 r. W ramach projektu zaprasza mieszkańców na wydarzenia artystyczne organizowane w naszym mieście.W Zduńskiej Woli zagrali dzięki temu projektowi m.in. legenda punk rocka z południowej Kalifornii - D.I czy irlandzki multiinstrumentalista Jules Maxwell, który gra na klawiszach w australijskim zespole Dead Can Dance